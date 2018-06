Case di Lusso, Shakira mette in vendita la sua villa a Miami Beach: prezzo da capogiro

Ville di lusso: la cantante Shakira ha messo in vendita la sua lussuosa dimora a Miami Beach per 10 milioni di dollari. La vita professionale ed affettiva della cantante colombiana procede a gonfie vele. Compagna del calciatore Gerard Piquè al quale ha dato due figli, Shakira continua a sfornare successi musicali. Da anni sta cercando di vendere la prestigiosa villa di Miami Beach, sita a North Bay Road Drive, zona molto popolare tra i vip, visto che i suoi vicini di casa sono Ricky Martin, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, per citarne alcuni.

Venderla non è semplice, il problema è, ovviamente, il costo: 10 milioni di euro ovvero circa 11.648 milioni di dollari . Un prezzo già ritoccato rispetto a qualche anno la cui richiesta era maggiore. Non una villa qualsiasi: si contano ben sei camere da letto e sette bagni. Una vera e propria reggia arredata con la massima cura, il cui design è molto minimalista e nel contempo di classe: il binomio cromatico bianco-argento regna incontrastato e dà agli interni eleganza e luce. La dimora della cantante è una reggia, è sufficiente osservare le immagini: