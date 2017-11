Case di lusso in affitto: onefinestay approda nel cuore di Milano

Il turismo del lusso è da sempre uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese. E’ proprio per questo motivo che – dopo essere approdato nella Città Eterna – onefinestay ha annunciato l’espansione anche a Milano. L’espansione di onefinestay – leader nell’ospitalità di lusso – non si fermerà però al capoluogo lombardo: in Italia approderà a breve anche a Venezia, Firenze, Ischia, Capri e sulle rive dei laghi italiani.

“onefinestay è stato fondato a Londra nel 2009 con l’idea di affittare gli appartamenti di lusso privati quando i proprietari si trovano fuori casa. Stiamo procedendo con la nostra strategia di espansione in modo da anticipare le necessità dei viaggiatori leisure e business” – ha spiegato Javier Cedillo-Espin, CEO di onefinestay, continuando dicendo – “Con questo nuovo passo atto a consolidare la nostra posizione di leadership, onefinestay ora ha una solida piattaforma che unisce l’eccellenza del brand, ad un’offerta vasta e integrata e una diffusione efficace. Siamo molto entusiasti dello sviluppo globale del nostro network”.

Con il lancio di Milano, onefinestay rafforza il suo posizionamento nel mercato del lusso italiano: la società offre ai propri clienti il meglio delle tendenze, del design, del comfort e dei luoghi, un modello per lo stile del lusso in tutto il mondo, diventando così la soluzione ideale per chi vuole godere del calore di una casa con il comfort di un hotel.

In copertina: Dimora Via Ariberto, Milano – Courtesy of onefinestay Press Office