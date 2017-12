Casa più costosa al mondo: si trova vicino a Versailles ed è stata acquistata da un principe saudita

La casa più costosa al mondo si trova a pochi chilometri da Parigi, non troppo distante da Versailles. A dirla tutta, non è nemmeno troppo diversa dalla famosa reggia francese ma, ovviamente, è dotata di tutti i comfort tecnologici e innovativi. Il castello, più precisamente il Château Louis XIV, è stato finito di costruire nel 2011 e altro non è che una replica del castello di Vaux-le-Vicomte, costruito nel 1656 dal ministro delle Finanze del tempo, Nicolas Fouquet.

Nel 2015, la casa più costosa del mondo è stata messa in vendita ad un prezzo di 300 milioni di dollari: da allora, però, non è mai stato reso noto il nome del “paperone” che si è aggiudicato tale meraviglia. Sino ad oggi, infatti, era ancora misteriosa l’identità di colui o colei che poteva godere di 50mila metri quadri di ambienti e 23mila di giardino. L’unica notizia certa fu che Kim Kardashian volle il castello come location per un’esclusiva cena con Kanye West.

E ora? Oggi sappiamo invece chi è il proprietario: ad acquistare la casa più costosa al mondo è stato il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman. Se pensate di aver già sentito il nome, non vi sbagliate: l’uomo è lo stesso che si è aggiudicato il Salvador Mundi di Leonardo per 450 milioni di dollari.