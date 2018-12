Desiderate lavorare in un’azienda italiana di moda? Allora non potete lasciarvi sfuggire le opportunità di Carpisa, che ha reso note le posizioni al momento aperte. Carpisa, azienda italiana esperta nel produrre e vendere borse, piccola pelletteria, valigeria, e accessori, è nata nel 2001. Il marchio, il cui simbolo è una tartaruga, è di proprietà della Kuvera SpA. La sede principale si trova a Nola, in provincia di Napoli, in una struttura innovativa di oltre 10.000 mq, che ospita più o meno 150 dipendenti. Carpisa ha riscosso nel tempo un grande successo, complice l’ottimo rapporto qualità prezzo dei suoi prodotti. Al momento il brand gode, infatti, di una fitta rete di franchising, costituita da oltre 600 punti vendita in Italia e all’estero, e più di 500 collaboratori sparsi in tutti i negozi.

Tra le posizioni ricercate oggi da Carpisa:

– addetti vendita (sedi di lavoro: Firenze, Roma centro, Arese, Udine, Albenga (SV), Ravenna, Verona, Conegliano). Chi fosse interessato deve sapere che per tale posizione è richiesta esperienza alle spalle nell’ambito del settore retail, buona capacità comunicativa, predisposizione al lavoro di gruppo, disponibilità a lavorare su turni, ma anche nei week end e nei festivi, ottima conoscenza anche della lingua. Il candidato selezionato dovrà occuparsi dell’accoglienza clienti, controllo prodotti e allestimento delle vetrine.

– stage laboratorio artigianato (sede di lavoro: Nola). La selezione in questo caso è destinata ai giovani diplomati che lavoreranno nel nuovo Laboratorio Artigianato 4.0 di Carpisa che opera in stretta collaborazione con il centro di Ricerca e Innovazione dell’Azienda. Tale opportunità porterà le risorse ad acquisire le competenze specifiche per la realizzazione di borse e accessori in pelle. Tante le attività da portare avanti: dalla progettazione alla realizzazione di modelli, dalla cucitura alla finitura, senza dimenticare il labor sugli accessori. Nello specifico gli stagisti, a contatto con maestri artigiani, impareranno a combinare artigianato e industrializzazione, vale a dire rapporto qualità a buon prezzo. I candidati più meritevoli saranno assunti in azienda e avviati al processo di realizzazione prototipi o controllo qualità delle produzioni in Italia ed all’estero. Requisiti richiesti? Grandi capacità creative e manuali, e di utilizzo di programmi come Office, Illustrator e Photoshop. In più il candidato ideale deve avere ottima conoscenza della lingua inglese, entusiasmo e disponibilità a lavorare in gruppo.