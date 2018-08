Carpisa offerte di lavoro 2018: assunzioni da non perdere, ecco le posizioni aperte e tutte le info

Carpisa è un’azienda italiana che si occupa di produzione e vendita di borse, piccola pelletteria, valigeria, cartelle professionali, accessori e oggettistica. Nato nel 2001 il marchio, il cui simbolo è una tartaruga, è di proprietà della Kuvera SpA. Ha sede principale nell’Interporto di Nola, in provincia di Napoli, in una struttura tecnologicamente innovativa di oltre 10.000 mq che ospita circa 150 dipendenti. Carpisa ha conosciuto un notevole successo, grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo dei prodotti offerti. Conta una rete di franchising composta da oltre 600 punti vendita in Italia e all’estero, e oltre 500 collaboratori impiegati tra l’headquarter in Campania e i negozi nel mondo. Ecco le posizioni aperte in questo periodo e come candidarsi per lavorare presso la nota azienda italiana attiva nella produzione e commercializzazione di borse, valigie e accessori.

Carpisa offerte di lavoro 2018: la sezione ‘lavora con noi’

Carpisa Lavora con noi è la sezione che viene costantemente aggiornata con le offerte di lavoro disponibili ed offre ai candidati l’opportunità di rispondere online alle stesse. Attraverso il portale è possibile inoltre, in assenza di posizioni aperte di interesse o di selezioni attive, inserire il cv nel database aziendale compilando l’apposito modulo ed inviare una candidatura spontanea, considerato che l’azienda cerca periodicamente personale come addetti vendita, store manager, visual merchandiser ed altre figure, sia per i negozi che per la sede centrale di Nola.

Carpisa offerte di lavoro 2018: addetti vendita e store manager

Carpisa offerte di lavoro. Posizioni aperte come addetti vendita presso le sedi di lavoro di Crema, Genova, Pescara, Firenze, Olbia aeroporto, Roma, Venezia, Ravenna, Verona, Roma CC Granai. I commessi si occupano di accoglienza clienti, controllo prodotti e allestimento delle vetrine. I candidati ideali hanno maturato una precedente esperienza di lavoro nel settore retail. Hanno buone capacità comunicative, orientamento al cliente, predisposizione al lavoro di gruppo, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, nei week end e nei gironi festivi. Richiesta conoscenza delle lingue (possibilmente lingua inglese). Per quanto concerne la posizione di store manager, invece, posizioni aperte a Carpisa a Brescia e Sanremo. I responsabili di punto vendita provvederanno ad analizzare le vendite e gestire il personale del negozio di riferimento, per raggiungere gli obiettivi commerciali dello stesso. Saranno responsabili dell’immagine dello store e dell’implementazione delle azioni commerciali e promozionali.