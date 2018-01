Carnevale Viareggio 2018: date, biglietti e info della nuova edizione

E’ tutto pronto per il Carnevale di Viareggio 2018, una delle kermesse più irriverenti e divertenti tra quelle dedicate alle feste in maschera del periodo carnevalesco. Appuntamento quindi dal 27 gennaio al 17 febbraio 2018 con carri, sfilate e l’imperdibile Cittadella del Carnevale.

Collateralmente a Venezia, anche a Viareggio prende il via il Carnevale 2018. I Viali a Mare della città accolgono infatti lo straordinario spettacolo dei carri allegorici più grandi al mondo. Vere e proprio macchine del divertimento tornano a sfilare per cinque eccezionali giornate chiamate Corsi Mascherati, occasione unica per poter ammirare veri e propri giganti costruiti dalle sapienti mani degli artigiani artisti viareggini. Una tradizione che dal 1873 ha reso il Carnevale di Viareggio la fabbrica italiana del divertimento. Il programma del Carnevale di Viareggio 2018 propone quindi sfilate sul Lungomare, baccanali notturni nei rioni, veglioni, spettacoli pirotecnici, rassegne teatrali, eventi, appuntamenti culturali e manifestazioni sportive mondiali.

Appuntamenti più attesi del Carnevale di Viareggio sono però i Corsi Mascherati che quest’anno verranno proposti secondo il seguente calendario:

sabato 27 gennaio ore 16 : 1° Corso Mascherato serale e spettacolo pirotecnico;

domenica 4 febbraio ore 15: 2° Corso Mascherato;

domenica 11 febbraio ore 15: 3° Corso Mascherato;

martedì 13 febbraio ore 17: 4° Corso Mascherato notturno;

sabato 17 febbraio ore 17: 5° Corso Mascherato notturno. Al termine avverrà la proclamazione dei vincitori e lo spettacolo pirotecnico.

I biglietti per partecipare alle sfilate e agli eventi del Carnevale di Viareggio 2018 sono acquistabili online sul sito viareggio.ilcarnevale.com.