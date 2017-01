Carnevale Viareggio 2017 date, biglietti e info: tutto quello che c’è da sapere sul tradizionale appuntamento toscano

Il Carnevale di Viareggio 2017 è alle porte: dalle date ai biglietti, ecco tutto quello che c’è da sapere sul tradizionale appuntamento folcloristico toscano, uno tra i più attesi dell’anno. Dal 1873, infatti, la manifestazione continua a confermarsi una delle rappresentazioni carnevalesche più attese d’Italia e tra quelle maggiormente amate sia dai viareggini sia dai turisti.

Carnevale di Viareggio 2017: quali sono le date, quali biglietti sono necessari e cosa c’è da sapere? La kermesse si terrà quest’anno dal 5 al 28 febbraio, periodo nel quale si terranno i tradizionali corsi mascherati ma anche numerosi eventi collaterali. In particolare, il 5 febbraio si terrà il corso mascherato d’apertura del Carnevale di Viareggio 2017: per il secondo bisognerà attendere sabato 12 febbraio. Il terzo corso mascherato si terrà in notturna e la sua data è stata fissata per il 18 febbraio: al termine della sfilata i partecipanti potranno assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico. Il quarto corso mascherato è invece programmato per il 26 febbraio. Lo spettacolo di chiusura della kermesse, invece, si terrà il 28 febbraio: nel corso di quest’ultima giornata verrà anche decretato il verdetto della giuria e, in serata, si potrà assistere al grande spettacolo pirotecnico di chiusura del Carnevale di Viareggio 2017.

Tutti coloro che vorranno partecipare ai corsi mascherati del Carnevale di Viareggio 2017 dovranno munirsi di biglietto, acquistabile direttamente online: per tutte le info su prezzi e modalità di acquisto è possibile consultare il sito web viareggio.ilcarnevale.com. Ricordiamo che il tradizionale Carnevale di Viareggio vede le sue origini nel lontano 1873 quando si tenne la prima sfilata di carrozze addobbate a festa nella storica Via Regia, nel cuore della parte più antica della città. L’idea di celebrare il carnevale con una grande sfilata venne ad un gruppo di giovani della città che erano soliti frequentare il caffè del Casinò: da quel 24 febbraio 1873 – martedì grasso – nacque quello che oggi conosciamo come il Carnevale di Viareggio.

