Carnevale Venezia 2018, date e programma: oltre 200 eventi per una kermesse all’insegna del divertimento

E’ tutto pronto per la festa in maschera più attesa dell’anno, il Carnevale di Venezia 2018. L’appuntamento è dal 27 gennaio sino al 13 febbraio, oltre due settimane trasformate in una sorta di grande circo, tra l’altro con le scenografie usate da Fellini nel film “La strada”. Il Carnevale 2018, il terzo firmato da Marco Maccapani, sarà infatti dedicato al gioco e al divertimento. Ad annunciarlo è stato il suo stesso curatore, durante la conferenza stampa a cui hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore comunale al Turismo, Paola Mar, il consigliere delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto, la presidente della Commissione Cultura, Giorgia Pea, il capo di Gabinetto, Morris Ceron, l’amministratore unico di Vela Spa, Piero Rosa Salva.

“Sarà un Carnevale con oltre 200 eventi. Alcuni di essi sono già parte della nostra storia: dal ‘Volo dell’Angelo’ (in programma in piazza san Marco domenica 4 febbraio) a quello dell’Asino (in piazza Ferretto l’11 febbraio), dalla Festa delle Marie (con il tradizionale corteo da Castello sino all’area marciana sabato 3) alle sfilate dei carri allegorici di Zelarino (martedì 13) e Marghera (sabato 10) e al Carnevale di Burano (con due appuntamenti, l’8 ed il 13 febbraio). Altri invece, la nostra storia, per la prima volta, la recupereranno” – ha spiegato l’assessore Mar presentando il Carnevale di Venezia 2018.

“Questo Carnevale è il terzo per questa Amministrazione, ed è nel solco degli obiettivi che ci eravamo prefissati di raggiungere: la messa in rete degli eventi con le realtà ed eccellenze della città (dai musei al Casino, dalla Fenice alla Biennale) implementando gli appuntamenti culturali; la diffusione capillare su tutto il territorio; la diversificazione degli spettacoli per le varie fasce d’età. Un ulteriore grosso lavoro lo stiamo facendo sul fronte della sicurezza: la prossima settimana renderemo noto il piano che stiamo preparando in collaborazione con la Prefettura e le forze dell’ordine. Ringrazio tutti coloro che lavorano per la buona riuscita di questa manifestazione, e in particolare Renzo Rosso, che per il ‘Volo dell’aquila’, in programma domenica 4 febbraio in piazza san Marco, ha ideato un grande evento a sorpresa, che noi stessi non conosciamo” – ha ricordato il capo di gabinetto Morris Ceron.