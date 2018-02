Carnevale di Venezia 2018: è tutto pronto per il Volo dell’Aquila

Weekend conclusivo per il Carnevale di Venezia 2018: domenica 11 febbraio 2018, alle ore 11.00, come da tradizione, è in programma il Volo dell’Aquila. Dopo le emozioni vissute domenica scorsa dai 23mila spettatori presenti in piazza San Marco con Elisa Costantini, splendido angelo sceso dal “paron de casa” sulle note dell’Ave Maria di Schubert, cresce l’attesa per quanto accadrà sempre alle 11 domenica prossima con il Volo dell’Aquila.

Quest’anno, interprete della spettacolare discesa dal Campanile di San Marco, è il patron della Diesel, Renzo Rosso. Un momento a cui l’imprenditore di Bassano del Grappa sta lavorando da settimane e che stupirà come Rosso e la sua azienda hanno da sempre abituato il pubblico. Una scenografia unica, un messaggio che intende far riflettere su temi “caldi” in modo ironico, irriverente e imprevedibile. Questo quello che si annuncia e che verrà svelato solamente sul palco domenica prossima durante il volo. “Dopotutto, tutti si prendono un po’ troppo sul serio, mentre a noi, in Diesel, piace prenderci in giro da soli” è una delle massime dell’azienda vicentina.

Il Volo dell’Aquila ha visto avvicendarsi negli anni scorsi Fabrizia d‘Ottavio (2012), Francesca Piccinini (2013), Carolina Kostner (2014), Giusy Versace (2015), Saturnino (2016). L’anno scorso protagonista è stata Melissa Satta che per l’occasione ha indossato proprio un abito di Diesel.