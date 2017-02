Carnevale di Venezia 2017 Dinner Show: ecco “La Galleria delle Meraviglie”

E’ tutto pronto per “La Galleria delle Meraviglie”, il Dinner Show ufficiale del Carnevale di Venezia 2017 che si svolgerà quest’anno nelle sale del prestigioso palazzo Ca’ Vendramin Calergi, sede storica del Casinò di Venezia ma anche residenza lagunare del musicista Richard Wagner.

Si terrà sabato 18 febbraio la prima cena ufficiale del Carnevale di Venezia 2017: quest’anno declinato a tema “La Galleria delle Meraviglie”, il Dinner Show trasporterà i partecipanti in una serie di serate uniche capaci di proiettare ogni ospite in una dimensione quasi onirica: nel corso della cena, la grande cucina si incrocerà con lo stile giocoso ma anche raffinato tipico di tutti gli eventi della più celebre festa lagunare. Per la prima volta nella sede storica del Casinò di Venezia, il Dinner Show farà sì che – già da domani – la facciata sul Canal Grande verrà resa ancora più suggestiva da un’inedita videoproiezione realizzata dai camerAnebbia che illuminerà a festa gli spazi della casa da gioco per tutta la durata del Carnevale di Venezia 2017.

“Il dinner show ufficiale rappresenta l’opportunità per un pubblico internazionale e per i veneziani di poter vivere il lato glamour del Carnevale in una sede unica, carica di fascino e storia. Una festa differente da quelle che si tengono in città durante il Carnevale, perche’ permette di evadere dai soliti luoghi comuni settecenteschi tipici di tanti eventi senza trascurare il fil rouge della kermesse che quest’anno è la vanita. E quale migliore occasione per celebrare la propria voglia di apparire se non partecipare ad una grande festa nella mitica residenza di Wagner?” ha commentato Marco Maccapani, Direttore Artistico del Carnevale di Venezia 2017. Per maggiori info e programma completo vi lasciamo al sito ufficiale: www.carnevale.venezia.it.

Foto: Ufficio Stampa Carnevale di Venezia