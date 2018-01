Carnevale 2018 date, inizio e martedì grasso: da Venezia ad Ivrea sino a Milano, al via la festa più divertente dell’anno

Oltre al celeberrimo di Venezia, esiste quello “delle arance” di Ivrea ma anche il più goliardico di Viareggio. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente del Carnevale, probabilmente la festa più divertente dell’anno. Dal latino Carnem levare, ovvero eliminare la carne, il Carnevale anticipa i giorni di quaresima, periodo caratterizzato da momenti di astinenza dal cibo o comunque dal mangiare carne. Ai giorni nostri, il Carnevale non è visto più solamente come occasione per banchettare prima della quaresima bensì come momento per divertirsi, soprattutto grazie alle tante feste in maschera sparse per le città.

Ma quando cade il Carnevale 2018? Così come la Pasqua, anche per questa festività non esistono date fisse: ciò che è certo, però, è che le giornate principali sono quelle del giovedì grasso – ovvero il giorno d’inizio – e il martedì grasso, giorno che determina la fine della festa prima della quaresima. L’unica eccezione a questa regola è il Carnevale Ambrosiano ovvero quello che si festeggia a Milano e nelle città limitrofe: lì, la fine della festività cade il sabato successivo al martedì grasso. Ecco allora le date del Carnevale 2018:

Giovedì grasso: 8 febbraio

Carnevale: 11 febbraio

Martedì grasso: 13 febbraio

Mercoledì delle Ceneri: 14 febbraio, giorno in cui inizia la Quaresima

Nei centri urbani in cui il Carnevale rappresenta un vero e proprio appuntamento da non perdere, gli eventi legati a questa festa coprono un periodo molto più lungo. Da Venezia ad Ivrea sino a Viareggio, ecco i calendari del Carnevale 2018: