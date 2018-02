Carnevale 2018 data: il calendario completo a Viareggio, Venezia e del carnevale Ambrosiano (FOTO)

Carnevale 2018 data: ecco il periodo

Qual è il periodo di Carnevale 2018? Qual è la data da cerchiare in rosso? La festa in maschera che anticipa la Quaresima e dunque la Santissima Pasqua, prenderà il via nel periodo compreso tra giovedì 8 e martedì 13 febbraio 2018. Dunque da giovedì a martedì grasso ci sarà spazio per una settimana ricca di eventi…

Calendario 2018 festività: la data della Santissima Pasqua

Quando sarà Pasqua? In che periodo capita l’altra festa religiosa molto celebrata nel nostro Paese? Bisognerà attendere la fine del mese di marzo e, nello specifico, la data da cerchiare in rosso è quella di domenica 1 aprile 2018. Il giorno dopo, 2 aprile, sarà invece la volta della cosiddetta “Pasquetta” o anche “Lunedì dell’Angelo”.

Calendario Carnevale Venezia 2018

I festeggiamenti del Carnevale di Venezia si aprono già il 27 gennaio anche se gli eventi più importanti si svolgono a ridosso del giovedì e del Martedì Grasso (il 13 febbraio), giorno in cui si conclude il Carnevale. Il 14 febbraio, con il mercoledì delle Ceneri, la festa si chiude ufficialmente e lascia il posto alla Quaresima.

Calendario Carnevale Viareggio 2018

Dal 27 gennaio al 17 febbraio la città di Viareggio si trasforma italiana nella fabbrica del divertimento, tra sfilate di giganti di cartapesta, feste notturne, spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali, appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi mondiali.

Calendario Carnevale Ambrosiano 2018

Ecco le date del calendario del carnevale ambrosiano 2018: