Carnevale 2017: dove dormire a Venezia

Il Carnevale, quello vero, lo si festeggia a Rio oppure a Venezia: il primo è più gioioso e popolare, il secondo decisamente chic. Soprattutto se come albergo in cui soggiornare durante il periodo più famoso dell’anno per la splendida laguna si sceglie, come abbiamo fatto noi di Luxgallery, il Baglioni Hotel Luna, a due passi dalla splendida Piazza San Marco, con vista sul canale.

Quest’anno gli appuntamenti all’insegna del lusso e dell’eleganza proposti dal gioiellino della Baglioni Hotels – un 5 stelle affiliato alla The Leading Hotels of the World – si sviluppano in ben tre date: la prima è quella di sabato 18 febbraio, quando andrà in scena Luna in maschera, una serata ricca di colpi di scena per rivivere la tradizione del Carnevale antico. A partire dalle 19, presso la bellissima Sala Caminetto del Baglioni Hotel Luna le maschere più famose (Arlecchino, Pantalone, Colombina ecc) vi attenderanno in un’ambientazione magica per degustare i tipici canapè veneziani e gli altrettanto celebri Bellini o Rossini. Dalle 20 ci si sposterà quindi nel Salone Marco Polo, che – senza nulla togliere al resto dell’albergo – è la zona più sensazionale dell’intera struttura, affrescata con opere appartenenti alla Scuola del Tiepolo, pertanto caratterizzata da delicati colori pastello. Qui lo Chef Daniele Zennaro delizierà gli ospiti con una cena d’eccellenza allietata dalle scenette teatrali di attori che si ispireranno alla Commedia dell’Arte; musica fino a tarda notte per concludere in divertimento.

Il secondo evento da non perdere è invece previsto per venerdì 24 febbraio, con il Ballo dei Conti Baglioni. Atmosfera del Settecento, si inizia sempre alle 19 con il cocktail di benvenuto nella stessa sala di cui sopra, con la differenza che questa volta la serata andrà avanti volteggiando tra gli affreschi al suono di un minuetto, proprio come avveniva durante le gloriose feste nobiliari della Serenissima. Frittelle, galani e altri dolcetti a coronare il tutto.

Infine, il giorno seguente – sabato 25 febbraio – i festeggiamenti termineranno con il Gran Ballo di Carnevale con Giacomo Casanova, uno dei protagonisti indiscussi dell’immaginario collettivo non solo veneziano, ma anche amoroso. Il menù di gala proporrà ottime ricette riprese dalla tradizione culinaria veneta, seppur adattate alla raffinatezza dei palati odierni; inoltre, tra una portata e l’altra sarà proprio Casanova in persona – insieme a un team di artisti – a coinvolgere gli ospiti in un intrigante gioco di seduzione.

E per quanto riguarda le maschere da indossare? Niente paura: per il periodo del Carnevale l’hotel instaurerà una collaborazione con l’Atelier Flavia, dove sarà possibile tanto noleggiare quanto acquistare tutto il necessario per sentirsi davvero un doge o magari una cortigiana. Imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda la camera, dal momento che si va dalla prodigiosa San Giorgio Terrace Suite – così chiamata per la presenza di una grande terrazza che si affaccia direttamente sull’Isola di San Giorgio, proprio di fronte – fino alle camere Superior e Deluxe: un arredamento pensato nel rispetto di quel passato di cui Venezia va ancora giustamente orgogliosa.

Colazione da re nel salone della Scuola del Tiepolo e cena presso il Ristorante Canova, di cui però non vi sveliamo troppo perché torneremo a parlarne meglio in seguito. Per ora, godetevi il vostro Carnevale da sogno!

Chiara Giacobelli

Informazioni utili.

Baglioni Hotel Luna

San Marco, 1243

30124 Venezia

Tel: 041 5289840

Web: www.baglionihotels.com/venezia

Mail : [email protected]