Carnevale 2017, date: Milano, Venezia, Ivrea e gli appuntamenti da non perdere

E’ tempo di Carnevale 2017: ecco allora le date delle manifestazioni a Milano, Venezia, Ivrea ma anche Viareggio. Se in molte città il Carnevale è una festa legata soprattutto ai bambini, in molte altre – come Venezia o Viareggio – il Carnevale rappresenta a tutti gli effetti l’appuntamento più atteso dell’anno.

Carnevale 2017, quali sono le date? Il Carnevale 2017 di Venezia si aprirà l’11 febbraio e proseguirà sino al 28 febbraio 2017. Durante i giorni di manifestazione, come tradizione, si terranno le tradizionali feste: sarà quindi proprio la “Festa Veneziana” ad aprire la kermesse che avrà quest’anno come tema “Creatum – Vanity af-fair”. “Quest’anno abbiamo puntato sulla vanità, pensando ad un Carnevale tra Venezia, vanità e bellezza, volendo celebrare la voglia di apparire delle persone che vengono qui da tutto il mondo per mettersi in mostra, ma anche la bellezza della città, attraverso gli artigiani, che rendono spettacolare e non finto il loro lavoro. Vogliamo insomma far tornare il salotto più bello d’Europa al suo splendore” aveva spiegato Marco Maccapani, direttore artistico, presentando il Carnevale di Venezia 2017 a Ca’ Farsetti.

Non solo Carnevale 2017 a Venezia: anche Ivrea attende con ansia la tradizionale battaglia delle arance organizzata per Carnevale. In particolare, le festività carnevalesche eporediesi si sono aperte il 6 febbraio e proseguiranno sino al 1° marzo 2017. Il Carnevale Ambrosiano di Milano, invece, si terrà a partire dal martedì grasso ovvero dal 28 febbraio: i festeggiamenti in città si terranno quindi sabato 4 marzo 2017. Infine, il Carnevale di Viareggio 2017 si è aperto il 5 febbraio e terminerà il 28 febbraio 2017: vi lasciamo quindi al programma della kermesse di cui avevamo parlato tempo fa.