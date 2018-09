Nei giorni scorsi Carlotta ha vissuto un momento molto emozionante: il primo giorno di scuola della sua piccola. Le foto del loro ingresso nell’istituto sono state pubblicate dal settimanale Chi. La piccola Stella Frizzi indossava un abitino nero e il cappellino rosa come lo lo zainetto a forma di unicorno. E’ l’inizio di una nuova fase della crescita della piccola, che purtroppo papà Fabrizio no potrà vivere al suo fianco. La foto del primo giorno di scuola della piccola era stata condivisa qualche giorno fa proprio da mamma Carlotta, orgogliosa di lei. “Fabrizio Frizzi scherzava con me, e un tempo anche con mio padre, auspicando che la sua Stellina sarebbe diventata Miss Italia una volta raggiunta l’età da miss. Del resto anche lei è figlia del concorso come sua moglie Carlotta, che ho invitato alla finale di quest’anno – queste le parole di Patrizia Mirigliani nella sua intervista a Sono pochi giorni fa nel ricordare il conduttore scomparso – “Se viene lei, Fabrizio e la loro piccola Stella si ritroveranno in qualche modo di nuovo insieme proprio dove la loro bellissima e intensa storia d’amore è cominciata”.