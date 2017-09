Carlo d’Inghilterra rompe la tradizione: niente Buckingham Palace quando diventerà re

Non passa giorno in cui la monarchia inglese non sia sotto i riflettori. Quest’oggi, però, non è merito di Kate Middleton o di William d’Inghilterra: a destare scalpore, infatti, è la scelta del Principe Carlo che – almeno stando ai rumors – avrebbe deciso di abbandonare la tradizione e di non regnare da Buckingham Palace quando sarà re. “Non ha mai amato quel grande palazzo e non la vede come un headquarter moderno per la corona. Da un punto di vista dei costi e delle dimensioni, non è più sostenibile” ha spiegato infatti una fonte informata al Times.

Nessuno lo avrebbe mai detto eppure il Principe Carlo – figlio della Regina Elisabetta – è intenzionato a cambiare le regole del gioco per quanto riguarda la residenza ufficiale del monarca d’Inghilterra. In un articolo del Times, infatti, si spiega come il Principe consideri poco moderno e altrettanto poco sostenibile per la Corona vivere in un palazzo del genere: Carlo, insieme a Camilla, regnerà quindi probabilmente da Clarence House. Il Principe sembra però non essere l’unico a non amare la tradizionale residenza reale: anche William, almeno stando alle indiscrezioni, considera improbabile un futuro trasferimento con Kate e i propri figli in quella che da anni è considerata la dimora ufficiale dei regnanti inglesi.

Sempre stando a quanto raccontato dal Times, il Principe Carlo trasformerà Buckingham Palace nella sede di numerosi uffici e lavorerà per aprirlo al pubblico e quindi alle visite dei turisti, inglesi o stranieri. Sebbene la notizia sia del tutto inattesa, è impossibile non provare a capire la scelta del Principe: Buckingham Palace – che si sviluppa di 77mila metri quadri – necessita di interventi di manutenzione pari a 369 milioni di sterline in quanto muri, impianto idraulico, ecc… sono del tutto datati se non addirittura in pessime condizioni. Non rimane quindi che attendere il giorno dell’incoronazione per scoprire se Clarence House diventerà la nuova residenza ufficiale dei monarchi inglesi.

Photo credit: Wikimedia.org