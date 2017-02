Carlo Cracco moglie: chi è Rosa Fanti, la 34enne che ha stregato lo chef più desiderato (foto)

E’ una delle donne più invidiata d’Italia: si tratta di colei che vive al fianco dello chef stellato, giudice di Masterchef e sex symbol, Carlo Cracco. Lui, 51enne, lei 34enne e un amore a prima vista: si incontrano durante un evento per cui Rosa cura la comunicazione; Cracco era sposato e prossimo alla separazione, da quel momento inizia una nuova vita a fianco della dinamica romagnola che ha 17 anni meno di lui.

Con la sua laurea in Scienze della comunicazione la giovane ha iniziato a curare in toto il business legato a Cracco, occupandosi di tutta la parte relativa alle pubbliche relazioni. Lui cucina, decisamente bene, lei non vuole saperne di fornelli. Hanno due figli – Pietro e Cesare – e la Fanti è riuscita a farsi amare anche dalle due figlie di Carlo, avute dal precedente matrimonio. Pare che a sedurre lo chef sia stato il fatto che la bionda abbia un carattere tutt’altro che remissivo, capace di spronarlo a migliorare continuamente e gestire con consapevolezza il successo che lo ha travolto.

Una coppia nella vita che è diventata anche una coppia nel lavoro, complementari ma simili; recentemente la Fanti ha anche aperto un blog personale in cui condivide la quotidianità di questa famiglia extra ordinaria. Ovviamente a cucinare in casa è Carlo Cracco.