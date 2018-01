Carlo Cracco e Rosa Fanti matrimonio: Lapo Elkann omaggia gli sposi con una 500 unica

E’ stato celebrato nella giornata di ieri, nella splendida e suggestiva cornice del Palazzo Reale di Milano, il matrimonio tra Carlo Cracco e Rosa Fanti. Tanti gli ospiti celebri presenti alle nozze e, tra questi, anche Lapo Elkann in veste di testimone dello sposo. Per l’occasione, l’imprenditore ha deciso di omaggiare gli sposi con una 500 unica, creata appositamente per loro da Garage Italia.

Carlo Cracco, celebre Chef stellato, ha scelto una cerimonia civile per il matrimonio con Rosa Fanti. I due neo-sposi – dalla cui lunga convivenza sono già nati due figli – hanno scelto Palazzo Reale come location per il loro matrimonio meneghino. A celebrare le nozze è stato il sindaco di Milano Beppe Sala che, commentando il piccolo incidente che ha visto strappare parte del vestito della sposa – ha affermato “E’ stata una cerimonia scherzosa e leggera. Ho sottolineato come Carlo e Rosa siano dei veri protagonisti della Milano di oggi. Carlo è una persona da conoscere, altrimenti non si percepisce la sua umanità”. La festa è poi proseguita in serata nel ristorante “Carlo e Camilla in segheria”.

Protagonista della giornata, insieme agli sposi, anche la Abarth 500 Blu Gradient regalata a Carlo Cracco e Rosa Fanti da Lapo Elkann, testimone di nozze dello Chef. L’auto suggella quindi il bellissimo rapporto di amicizia tra il fondatore e direttore creativo di Garage Italia e Chef Cracco, insieme a quello professionale che li lega dallo scorso novembre, quando hanno dato vita al ristorante Garage Italia Milano all’interno dello storico edificio di Piazzale Accursio. La 500 è caratterizzata da una livrea che sfuma dal blu all’azzurro, risultato di un’attenta verniciatura effettuata dagli artigiani di Garage Italia. All’interno l’abitacolo è stato rivestito in Denim e tessuto gessato.

Photo Credit: Screenshot Instagram