Carlo Conti cachet Sanremo 2017: ecco la cifra da capogiro

Sanremo 2017 è ai blocchi di partenza, immancabile come ogni anno la domanda che tantissimi italiani si pongono. Quanto guadagnerà il presentatore al terzo anno di questa esperienza all’Ariston?

A diffondere il dato è La Stampa; pare che il conduttore toscano, per la terza edizione del Festival di Sanremo, percepirà 650.000 euro. Questo quanto si legge: “Per la sua terza e probabile ultima volta al Festival, Conti si è avvicinato al sette e mezzo perfetto, con una cifra (650mila euro) che ha aggiunto 100mila euro a quella dello scorso anno. Il suo predecessore Fabio Fazio si era ‘accontentato’ di seicentomila euro.”

Al momento la Rai non ha smentito la notizia. Resta invece ancora aperta la trattativa per alcuni ospiti, fra cui Maurizio Crozza, perché risulterebbe ancora non raggiunto un accordo economico. Il “risparmio” sarebbe sulle vallette, che quest’anno non saranno fisse in quanto la presenza fondamentale sarà già quella di Maria De Filippi.