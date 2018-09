Capricorno oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: dovrai affrontare cambiamenti importanti, l’amore chiama!

Il Capricorno è il decimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Saturno. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il nero; la pietra portafortuna è l’onice e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico del Capricorno è rappresentato dalle corna e dalla coda dello stambecco. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Capricorno, dal 22 Dicembre al 19 Gennaio.

Buon periodo soprattutto per l’amore, visto che Agosto è stato un mese senza pace! Ora, è necessario recuperare. Venere inizia un bel transito da domenica 9. Grandi decisioni da prendere, qualcuno deve pensare anche alla famiglia. In effetti le responsabilità pesano molto in questo periodo, ma a giudicare dall’andamento delle stelle, tutto si risolve. Se devi ottenere una concessione, un permesso, datti da fare. C’è qualcosa di nuovo in questo cielo. Dovrai affrontare cambiamenti importanti. L’amore chiama! E per qualcuno è anche tempo di cambiare rotta nell’ambito del lavoro. 2018 e 2019 sono anni che possono dare successo a patto che non si torni indietro. Se tra Marzo e Maggio scorsi si è chiusa una strada, provare a ripercorrerla potrebbe essere un errore. Sarà meglio andare oltre e inventarsi qualcosa di nuovo.

I rapporti familiari si sono presentati piuttosto difficili da affrontare nel mese di agosto. Superate queste perplessità, questo Settembre è un mese interessante, si potrà vivere qualche emozione in più. Le uniche incertezze possono nascere per stupidi battibecchi ma saranno gestibili; attenzione però ai contenziosi aperti per motivi di denaro, con alcuni parenti. Stavolta hai la possibilità di trovare una via d’uscita anche in quei rapporti dove occorre trovare le parole giuste per dire quello che senti davvero. Molto bene illuminato il settore dei viaggi, dei contatti con il lontano e soprattutto le nuove iniziative hanno una forza in più. Già in questo periodo qualcosa si muove, anche grazi all’aiuto inaspettato di qualcuno. La tue idee tranquillizzano tutti. Trova il tempo per andare avanti nelle tue occupazioni, che ti porteranno gratifiche e manifestazioni di stima.