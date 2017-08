Capricorno oroscopo Paolo Fox settembre 2017: nuove partenze ma attenzione allo stress

Periodo positivo all’insegna di nuove partenze su tutti i fronti. Devi però recuperare un po’ di relax, gli ultimi mesi sono stati stressanti e anche agosto non si è rivelato il periodo di vacanze che ti aspettavi. Settembre è un mese di grande respiro, aspirazioni, buone soluzioni anche in vista di ottobre.

Al lavoro arriva finalmente una ventata di novità, anche per chi è un dipendente. Da mesi stai rinunciando a un ruolo di comando e hai fatto importanti rinunce, settembre accontenta e risolve qualche problema in questo senso. Non è stato facile in questo periodo mantenere la calma, ma chi ce l’ha fatta fino ad ora è già a buon punto. Da qui in poi si viaggia meglio!

Cerca di non trascurare l’amore, che hai messo fin troppo da parte ad agosto. Se il mese scorso è nata un’amicizia che potrebbe diventare qualcosa di importante, non è escluso che si trasformi presto in qualcosa di più importante. I cuori solitari devono essere più ottimisti, buone le speranze di settembre ma soprattutto le certezze di fare incontri speciali. Chi ha già una storia importante potrebbe, nel giro di pochi mesi, decidere di sposarsi o convivere.