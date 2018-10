Capricorno oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: l’amore chiede giustizia, conoscenze durante un viaggio

Il Capricorno è il decimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Saturno. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il nero; la pietra portafortuna è l’onice e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico del Capricorno è rappresentato dalle corna e dalla coda dello stambecco. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Capricorno, dal 22 Dicembre al 19 Gennaio.

La grande fatica che hai accumulato nel corso degli ultimi mesi potrebbe rendersi ancora più evidente in questo mese di Ottobre. In effetti, potresti lavorare molto e avere un successo minore delle aspettative; assieme ad altri due segni, Bilancia e Cancro, sei tra quelli che in questo periodo stanno notando un rallentamento o comunque più fatica nel fare le cose. Se hai tentato di portare avanti un tuo progetto, avrai dovuto faticare parecchio per farti notare. L’amore chiede giustizia, in particolare se stai vivendo una relazione poco chiara o con una persona lontana, legata. Ci sono coppie affaticate o troppo prese da problemi vari. Forse si parla più di soldi, di casa, di responsabilità che di amore. Chi vive una storia difficile potrà (e dovrà) metterla alla prova.

Giove positivo aiuta, ma Saturno opposto invita a non commettere gli stessi errori del passato. Non riciclare vecchi progetti, meglio affrontare qualcosa di nuovo anche nella coppia. Ci auguriamo che questa Venere positiva agisca al contrario, che rafforzi il tuo legame! Non escludiamo la possibilità di conoscenze durante un viaggio. Belli gli incontri, coinvolgenti gli amori. La schiarita si compie anche in famiglia, le comprensioni saranno sanate. Sul lavoro è un periodo attivo, riprende l’attività professionale in maniera incessante, ma ricorda di scegliere con cura i collaboratori, perché se qualcosa non va forse è perché non ci sono le persone giuste attorno. E’ un cielo molto disponibile nei tuoi confronti, che va sfruttato al massimo in tutti i settori, usando però la concretezza e la giusta valutazione delle tue possibilità e di quelle esterne.