Capricorno oroscopo Paolo Fox Novembre 2018: attenzione alle storie ufficiose …

Il Capricorno è il decimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Saturno. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il nero; la pietra portafortuna è l’onice e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico del Capricorno è rappresentato dalle corna e dalla coda dello stambecco. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Capricorno, dal 22 Dicembre al 19 Gennaio.

Novembre è un mese che non conosce ombre. E’ una situazione astrologica davvero convincente. Marte sarà attivo dal giorno 15: sei pieno di buona volontà. Chi ha un’attività in proprio può darsi da fare. L’amore risponde positivamente alle tue richieste, ma questa Venere ‘retrograda’ chiede un po’ di attenzione nelle storie ufficiose, con persone lontane o con ex. E se sei single, non tentare di isolarti ma guardati attorno perché entro la fine del mese è possibile conoscere una persona speciale.

Il Sole è favorevole! Questo comporta uno stato di positività generale che potrai sfruttare a tuo favore. Comunque, già da adesso si rivela una certa positività, al di fuori della giornata di venerdì, avrai tanta voglia di amare e di ritrovare serenità in un rapporto. Novembre è un mese di riflessione, tra breve inizierà una fase di grande recupero e di stabilità. Sul lavoro le novità ci saranno, a dovrai aspettare che alcune situazioni maturino. Lunedì ti sentirai messo fuori gioco o comunque non avrai alcuna voglia di andare a lavorare. Ma venerdì la penserai diversamente. Dovrai ridimensionare un progetto che è legato ad un acquisto o ad un viaggio. In una situazione astrologica così confusa, sarà difficile notare passi in avanti. E’ un mese piuttosto agitato, avrai tante cose da fare, da recuperare e da portare avanti. Ma non riuscirai a fare tutto! E in certi momenti questo potrà portare u senso di inadeguatezza.