Capricorno oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: periodo di scelte e decisioni importanti

Il Capricorno è il decimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Saturno. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il nero; la pietra portafortuna è l’onice e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico del Capricorno è rappresentato dalle corna e dalla coda dello stambecco. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Capricorno dal 22 Dicembre al 19 Gennaio.

Capricorno: decisioni importanti sul lavoro, stress

Un mese particolare, questo, per te, perché tanti pianeti transitano attivi. Dunque, nel lavoro devi cercare di essere molto determinato: non escludo qualche momento di stress oppure una decisione importante, c’è persino chi vuole cambiare aria. Peri sentimenti, il periodo che ti trova protagonista sarà nelle prime due settimane del mese. Il consiglio che posso darti è quello di non tralasciare nulla, soprattutto se il tuo cuore è solo. Le storie d’amore che nascono adesso possono essere un po’ complicate da gestire, ma alla fine comunque determineranno emozioni importanti. E non bisogna dimenticare che tutta la seconda metà dell’anno sarà a tuo favore. Cerca di essere positivo, tra Marzo e Aprile è accaduto qualcosa che ti ha demoralizzato, ma ora nei sei più l’ombra di nessuno. Avrai tempo e modo per tornare in sella.

Capricorno: scelte da fare per i cuori solitari, agitazione

I rapporti che nascono in questo periodo avranno bisogno di tempo per maturare. Adesso le tue priorità sono altre! Intanto, per le coppie che vogliono portare avanti un progetto insieme, questo resta un periodo importante ma va tuttavia detto che chi a Marzo ha vissuto una separazione, non si è ancora del tutto ripreso. Anche i cuori solitari adesso devono fare delle scelte importanti, massimo entro la fine del mese. Se sei indeciso tra due storie, a metà settimana potresti avere un momento di forte agitazione. Nel lavoro non lasciare che l’apatia o la paura di sbagliare blocchi alcune tue decisioni importanti. Ogni tanto è possibile che tu ti metta in silenzio, a riflettere. Considera quello che ti possono offrire e non ti stancare troppo. Questioni burocratiche o legali si risolveranno presto.