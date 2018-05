Capricorno oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: nuovi amori ed emozioni importanti

Il Capricorno è il decimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Saturno. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il nero; la pietra portafortuna è l’onice e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico del Capricorno è rappresentato dalle corna e dalla coda dello stambecco. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Capricorno, dal 22 Dicembre al 19 Gennaio.

Un mese particolare perché tanti pianeti transitano attivi. Dunque, nel lavoro devi cercare di essere molto determinato; non si esclude qualche momento di stress oppure una decisione importante, c’è persino chi vuole cambiare aria. Per i sentimenti, il periodo che ti trova protagonista sarà nella prima parte del mese; il consiglio è di non tralasciare nulla, soprattutto se il tuo cuore è solo. Le storie d’amore che nascono adesso possono essere un po’ complicate da gestire, ma alla fine determineranno comunque emozioni importanti. Non bisogna inoltre dimenticare che tutta la seconda metà dell’anno sarà a tuo favore. Cerca di essere positivo, tra Marzo e Aprile è accaduto qualcosa che ti ha demoralizzato, ma ora non sei più l’ombra di nessuno. Avrai tempo e modo per ritornare in sella.

In amore l’ottimo aspetto tra Saturno e Marte può rappresentare nascite, momenti di grande felicità all’interno di una famiglia già avviata. E’ tempo di costruire qualcosa con la persona che ami. Se hai un rapporto che va avanti da tempo, questa ottima posizione di Saturno non può che sollecitare il tuo interesse per una convivenza, per un matrimonio, per un rapporto di maggiore stabilità. Lo pretenderai a tutti i costi! Ma anche se in questo momento sei solo, avrai la stessa esigenza che però si maturerà nel cercare una persona forte, capace di reggere l’unione. Sul lavoro non solo queste stelle ti spingono all’azione, ma procurano occasioni fortunate! Gli accordi possono rivelarsi vantaggiosi, così come le imprese che partono con persone nuove. Sarà proprio nell’ambito del lavoro, dello studio, che le stelle inizieranno a darti una carica positiva e una buona fortuna generale. Se stai aspettando una promozione, un cambiamento radicale, non preoccuparti perché entro tre mesi al massimo arriverà. Dipenderà ovviamente anche dalle tue potenzialità, età, volontà.