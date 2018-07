Capricorno oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: è tempo di fare scelte importanti

Il Capricorno è il decimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Saturno. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il nero; la pietra portafortuna è l’onice e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico del Capricorno è rappresentato dalle corna e dalla coda dello stambecco. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Capricorno, dal 22 Dicembre al 19 Gennaio.

Questo è un anno che all’apparenza può sembrare crudele e invece è molto importante perché offre l’occasione di capire quanto sia importante vivere bene. E se negli ultimi mesi si è chiusa una situazione, dopo l’iniziale amarezza ora dovresti stare meglio perché hai capito che le priorità della tua vita sono altre. Ecco perché questo è il mese che inizia a darti tante speranze, più ottimismo. Se ti sei sentito crollare il mondo addosso, ora finalmente le tue sensazioni sono positive. Non devi assolutamente guardare al passato; è vero, molti devono ancora mettere a posto questioni professionali e/o legali, ma tutto si può risolvere con un po’ di buona volontà. Potrebbe esserci una occasione di lavoro o una buona novità intorno alla metà di Luglio, forse anche un rimborso, per chi lo attende. Quelli che hanno un’attività in proprio potranno contare su un grande sviluppo in autunno, anche in altre direzioni rispetto a quelle pensate all’inizio del 2018. Per quanto riguarda l’amore, se sei reduce da una situazione negativa, non tentare inutili recuperi. Tutte le conoscenze che nascono ora sono favorite dalle stelle!

Se hai già trovato l’amore, questo mese ne confermerà la validità. Se ti piace qualcuno e sei ricambiato, allora datti da fare. Cerca di non essere chiuso e diffidente nei confronti di te stesso. Sì, perché a volte metti in discussione anche le tue scelte d’amore. Potrai coronare un sogno e magari ottenere di più da una persona che già da tempo sta assumendo un atteggiamento troppo ambiguo. E’ tempo di scelte importanti. Sul lavoro se ci sono crediti da esigere o più semplicemente nuovi lavori che possono portare soldi, le stelle sono favorevoli! Negli ultimi tempi è stato necessario un cambio di rotta, ma ora sai finalmente dove devi andare. Se devi firmare nuovi contratti, non perdere tempo.