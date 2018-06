Capricorno oroscopo Paolo Fox Giugno 2018: l’amore è ad una svolta

Il Capricorno è il decimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Saturno. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il nero; la pietra portafortuna è l’onice e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico del Capricorno è rappresentato dalle corna e dalla coda dello stambecco. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Capricorno, dal 22 Dicembre al 19 Gennaio.

Amore – Se si dovesse spezzare anche qualche legame di fresca data oppure un giovane amore, pazienza! Meglio che il distacco succeda subito prima che si rimanga vittima di fragili illusioni. Al tempo stesso si rafforza la voglia di amare seriamente e non è escluso che i rapporti veramente importanti abbiano una svolta definitiva. Favorevoli le combinazioni legate a convivenze e matrimoni. I rapporti di vecchia data e i legami coniugali dovranno superare un momento di alta tensione. Questi transiti non sono difficili, anzi possono aiutarti a recuperare l’amore anche se a costo di brusche incomprensioni.

Lavoro – Il valore dell’esperienza è importante, mette in guardia dal ripetere certi errori del passato fatti proprio a causa della tua leggerezza o magari di una supervalutazione delle tue capacità. Non dimenticare che ogni successo personale è frutto di una collaborazione collettiva; dunque non escludere a priori la collaborazione con gli altri ed eventualmente mantieni solo un ruolo di coordinatore, direttivo, senza strafare. Sii prudente nelle spese perché sono possibili degli imprevisti che potrebbero comportare l’esigenza di una immediata quanto improvvisa disponibilità di denaro. Se hai un progetto di lavoro da portare avanti, non tirarti indietro proprio adesso.

Urano inizia a formare un ottimo aspetto con Saturno e questo rappresenta non solo il desiderio di emergere, ma anche la capacità di riprendere le redini della propria vita in mano. Perché, diciamolo chiaramente, i primi mesi di primavera hanno spiazzato, creato qualche disagio nella tua vita, persino in termini fisici. Chi ha programmato un evento per l’estate, un cambiamento radicale, un trasferimento, ora gestisce meglio. Si cerca una nuova strada da percorrere! Tra Marzo ed Aprile, però, sono entrati meno soldi e quindi adesso c’è da rivedere alcuni conti, oppure sei da solo ad affrontare un percorso importante. E’ necessario concentrarsi di più. E’ un anno di grande costruzione che rimette in gioco le tue qualità. Il tuo prestigio non può che aumentare.