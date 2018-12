Capricorno oroscopo Paolo Fox Dicembre 2018: periodo passionale e coinvolgente

Il Capricorno è il decimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Saturno. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il nero; la pietra portafortuna è l’onice e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico del Capricorno è rappresentato dalle corna e dalla coda dello stambecco. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Capricorno, dal 22 Dicembre al 19 Gennaio.

Dicembre è come sempre un mese di riflessione. Quando arriva la fine dell’anno sei pronto a fare bilanci su quello che è accaduto nel corso dell’anno passato. Marte in buon aspetto per tutto il mese suggerisce di fare un cambiamento radicale delle strategie. Soprattutto se qualcosa non è andato bene nella primavera di quest’anno, perché è da allora che qualcuno ha cambiato vita o prospettive. Chi ha chiuso una storia a Novembre potrebbe ripensarci perché questo di Dicembre è un cielo migliore per l’amore. Puoi fare una scelta, cambiare, iniziare un nuovo percorso. E’ il momento di ricomporre le crisi, che non sei riuscito ad affrontare anche a causa di un orgoglio eccessivo. La scintilla fatale si può accendere comunque e dovunque. A Capodanno incontri ed iniziative fortunate.

Da un punto di vista affettivo la situazione torna a tuo favore già dopo il 14; sarà un periodo davvero passionale e coinvolgente, sarà più facile ritrovare il giusto equilibrio nell’amministrare storie d’amore e rapporti in genere. Molto favoriti i nuovi incontri. Da parte tua ci sarà maggiore disponibilità e meno remore a vivere l’amore al massimo. Le soddisfazioni al lavoro arrivano dalla propria creatività o dai progetti partoriti in questo periodo. Sotto questo punto di vista, potremmo definirlo un mese fertile. Periodo che permette di realizzare un piccolo sogno, magari di programmare una ripresa molto favorevole. C’è una grande energia positiva in arrivo.