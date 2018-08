Capricorno oroscopo Paolo Fox Agosto 2018: forse cerchi un nuovo amore …

Il Capricorno è il decimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Saturno. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il nero; la pietra portafortuna è l’onice e il giorno fortunato è il Sabato. Il simbolo astrologico del Capricorno è rappresentato dalle corna e dalla coda dello stambecco. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Capricorno, dal 22 Dicembre al 19 Gennaio.

Agosto è un mese che deve portarti a riflettere molto sul tema sentimenti; non tutti sono in crisi, ma quasi tutti vogliono conferme. Chi vive una relazione da poco tempo chiederà qualcosa in più, una prova d’amore; ma chi è in coppia da anni, sposato o convivente, deve stare attento a non discutere per motivi di soldi. In effetti, andare d’accordo con tutti è più difficile. E ci sono stati anche degli scontri genitori-figli. Non alimentare queste difficoltà, soprattutto se riguardano questioni di soldi rimaste in sospeso, per un mutuo, per un acquisto, per una casa. Per i più giovani è un momento di indecisione, per cui sarà bene non dire troppe volte ‘ti amo’ e non legarsi alla prima persona che ti interessa. Il lavoro porta troppo da fare, e prossimamente dovrai fare una scelta che potrebbe riguardare anche lo studio. Avrai un autunno importante ma Agosto è un mese da trascorrere in relax. Non esagerare e non rischiare attorno a Ferragosto. C’è chi deve recuperare un problema fisico, chi ha avuto fastidi alle articolazioni. Dal giorno 20 andrà molto meglio!

In amore puoi conoscere in anticipo i momenti più difficili per evitare una crisi. Con Mercurio in ottimo aspetto e Venere favorevole dal giorno 9, si può avere qualche bella verifica. Molto dipende da quello che è accaduto nel corso degli ultimi giorni. Ad ogni modo, forse cerchi un nuovo amore o vuoi sfruttare questo periodo per incontrare una persona piacevole, farti dare una risposta che aspetti da tempo. Al lavoro troppi ‘forse’! A te non piace chi parla troppo e non agisce. Così, se ti propongono un nuovo lavoro, non sottovalutarlo. Anche perché questo è un periodo in cui possono rilanciare buoni progetti! Qualcuno potrebbe anche essere raggiunto da un momento di forza. Ci sono buone occasioni per farti valere, novità attorno al 13.