Cappella Sistina, Michelangelo come non l’avete mai visto: 270mila scatti racchiusi in 3 volumi esclusivi

Tre volumi e 270mila scatti racchiudono tutti i particolari presenti nella Cappella Sistina, una delle opere d’arte più celebri e maestose presenti a Roma: l’opera è frutto del lavoro della casa editrice Scripta Maneant in collaborazione con i Musei Vaticani.

E’ stato lo stesso Antonio Paolucci, per lungo tempo direttore dei Musei Vaticani, a presentare i tre volumi esclusivi editi da Scripta Maneant: la maestosa opera – che vede alle sue spalle un lavoro lungo 5 anni nonchè 270mila scatti – è quasi unica nel suo genere e permetterà, a tutti coloro che ne verranno in possesso, di apprezzare la Cappella Sistina e le opere di Michelangelo come mai prima. La lettura dei tre volumi renderà quindi possibile cogliere alcuni dei dettagli più interessanti e mai notati prima, soprattutto grazie alla presenza di molte immagini in scala 1:1 e con una corrispondenza cromatica incredibile.

”Questo è un luogo speciale in cui si avverte il respiro della storia e il mistero della sacralità. Si è colti da stupore guardando questa sciarada teologica di uomini, donne, nudi. Sono 2.500 metri quadrati di grande pittura, la maggior parte dei visitatori che ogni giorno affolla la Sistina non è in grado in pochi minuti di coglierne la straordinaria complessità” – ha spiegato Antonio Paolucci durante la presentazione dei tre volumi dedicati alla Cappella Sistina e alla grandiosa opera di Michelangelo – “Ecco dunque il senso dei tre volumi adesso pubblicati, strumenti veramente importanti per guardare e riguardare le immagini, tra cui emergono nuovi dettagli e inediti particolari”. Straordinario anche il prezzo dell’opera: 12mila euro.