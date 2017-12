Capodanno lastminute nel sud della Francia

di Chiara Giacobelli

Per i ritardatari e per chi è sempre pronto a cogliere l’occasione migliore, Luxgallery ha in serbo una proposta che vi permetterà di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in un contesto indimenticabile. Basta prendere l’auto o un breve volo e trasferirsi per qualche giorno in una delle regioni più belle e attive della Francia, la Provenza, dove il celebre cinque stelle Renaissance – dal nostro italiano Rinascimento – sta organizzando una cena con serata al top del lusso, dello charme e dell’eleganza.

Gatby Party è il nome scelto dalla Direzione per questo evento dal dolce gusto francese: un menù prelibato, una festa accompagnata da ottima musica, dj set by Den Deep, spettacoli e performance di vario genere, il tutto con il tocco di raffinatezza che contraddistingue gli anni Venti. Il dress code prevede infatti un abito d’epoca con perline, adeguato taglio di capelli, paillettes e tubini neri sfrangiati, per fare un salto indietro nel tempo in una cornice eccezionale.

Bisogna però dire qualcos’altro in merito a quello che viene considerato l’hotel più lussuoso e conosciuto di tutta Aix-en-Provence, un cinque stelle definito “new contemporary” nello stile poiché si presenta come una vera e propria galleria d’arte contemporanea. La grandezza della struttura – costituita da ben 133 tra room e suite proprio nel cuore della città – non è infatti il suo unico né maggiore punto di forza: all’interno di questo immenso albergo troverete tutto quanto si possa sognare, da ampie sale di accoglienza finemente decorate al ristorante internazionale Le Comptoir du Clos sotto la direzione dello Chef Pierre Scherrer, dalla completa Spa al giardinetto e alla terrazza all’aperto, fino all’angolo che accoglie Sturbucks e il bar L’Avant Scene, sempre puntando a uno stile d’avanguardia.

A voler essere più precisi, bisogna specificare che l’intero hotel presenta nella sua decorazione d’interni e d’esterni una reinterpretazione dei simboli della Provenza, poiché non bisogna dimenticare che ci troviamo in un lembo di terra estremamente affascinante, colorato dalla mano di Cézanne e scelto come location per il suo atelier persino da Picasso. I profumi, gli eventi, le tradizioni artigianali e gli itinerari offerti dalla Provenza durante tutto l’anno valgono bene un viaggio di qualche ora, anche in questo periodo, quando le iniziative organizzate per le feste sono davvero molte. Basti dire che da novembre in poi la cittadina di Arles si accende grazie a ben 150 spettacoli di luci e suoni organizzati da compagnie professionali, mentre ad Aix-en-Provence non si spegne mai il suggestivo centro storico e il Cours Mirabeau: la parte antica della cittadina è infatti la più pittoresca, in cui passeggiare e fermarsi in una boulangerie o patisserie, oppure in un tipico bistrot francese in attesa di un giro alle giostre (quelle di una volta, caratteristiche della Francia). Da visitare, infine, il Museo della Vecchia Aix, il Museo di Storia Naturale e ovviamente l’atelier di Paul Cézanne.

Informazioni utili.

Renaissance Aix-en-Provence Hotel

Avenue Wolfgang Amadeus Mozart 320

13100 Aix-en-Provence (Francia)

Tel: +33 4 86 91 55 00

Web: www.marriott.com/hotels/travel/mrsbr-renaissance-aix-en-provence-hotel