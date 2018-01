Capodanno cinese 2018, Moncler celebra il grande evento: ecco come (FOTO)

Moncler celebra il Capodanno cinese, che avrà inizio il 16 Febbraio 2018, salutando l’avvento dell’Anno del Cane con una Special Edition di capispalla, pensati per l’uomo e per la donna, incluso un cappellino e un capo speciale in onore dei nostri amici a quattro zampe.

Le nuove giacche Special Edition sono una rivisitazione in chiave moderna del gusto orientale e sfruttano i colori classici delle feste giocando sul contrasto creato dall’accostamento di diverse tonalità di rosso fuoco e di bagliori di luce creati dall’oro ripreso nei dettagli della trama.

In omaggio all’Anno del Cane, questo diventa il protagonista e il tema dominante di tutti i capi come nell’elegante broccato a stampa ricamata dell’item destinato alla donna e nello speciale camouflage creato per il modello per l’uomo.