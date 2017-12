Capodanno 2018 look e outfit: idee per brillare durante la notte di San Silvestro

E’ oramai il 31 dicembre e la notte di San Silvestro è più vicina che mai. Come spesso accade, però, sono tante le donne che si trovano a dover affrontare dubbi amletici: cosa indossare? Niente paura: per le festaiole dell’ultimo minuto abbiamo selezionato alcune idee per brillare durante l’ultima notte dell’anno…