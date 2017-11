Capodanno 2018 idee originali: a Villa Porro Pirelli il brindisi rievoca gli anni ’20

Il Natale 2017 si avvicina e con lui anche il Capodanno 2018. Ma come festeggiare l’ultima notte dell’anno? Tutti coloro che sono alla ricerca di idee originali per festeggiare Capodanno 2018 potranno valutare l’idea di trascorrere la fine dell’anno a Villa Porro Pirelli di Induno Olona. Il programma della serata rievoca le sfavillanti feste del ‘Grande Gatsby’ con cenone e concerto swing del Quartetto di Georgia Ciavatta.

Ambientazione sfarzosa e un po’ retrò, impreziosita da piume, perle e pailettes, le sonorità ritmate di swing, charleston, fox trot, boogie woogie e rock’roll e, sulle tavole apparecchiate a tema, una proposta gourmet d’eccellenza. A Villa Porro Pirelli, storica dimora di Induno Olona, a pochi chilometri da Varese, la notte di San Silvestro si trasforma in un vero tributo ai “ruggenti anni ’20”: anche gli ospiti, per tuffarsi a pieno in questa magica atmosfera, potranno quindi cogliere l’occasione per sfoggiare abiti e accessori ispirati al look di quel periodo. Come anticipato, a dare ritmo alla serata sarà il Quartetto di Georgia Ciavatta che si esibirà in evergreen dagli anni ‘20 agli anni ‘50, tutti da ballare.

Come tradizione, anche nelle cucine di Villa Porro Pirelli va in scena una vera sinfonia… di sapori! Per l’occasione gli chef danno vita a uno speciale menù di San Silvestro che vede protagonista la tradizione mediterranea, con alcuni dei suoi piatti più originali, come la ‘Finta papacella’ ispirata alla ricetta napoletana e il Baccalà in tempura al nero, purè al rafano e broccolo invernale, accostati a piatti che rendono omaggio alla cucina lombarda e alle materie prime del suo territorio, come il Risottino mantecato al mandarino con scampi e menta glaciale.

E, per un Cenone che si rispetti, allo scoccare della mezzanotte non possono mancare cotechino, lenticchie, panettone, pandoro, frutta secca, uva e spumante. Maggiori info su www.villaporropirelli.com.