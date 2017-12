Capodanno 2018, cosa fare in Italia e all’estero: 5 eventi da non perdere

Quante volte vi siete ritrovati senza alcuna idea per festeggiare Capodanno? Per non ritrovarvi nella stessa situazione anche quest’anno, vi suggeriamo 5 destinazioni esclusive per festeggiare l’ultima notte dell’anno nel migliore dei modi.

La selezione delle mete è stata fatta grazie a Tripadvisor, sito di viaggi che ha selezionato 5 tour prenotabili sul sito in alcune destinazioni popolari nel mondo per iniziare al meglio il 2018! “Dall’esclusivo concerto a Roma agli spettacoli pirotecnici a Dubai fino alla crociera lungo il Danubio a Budapest, i viaggiatori possono lasciarsi ispirare da TripAdvisor per organizzare un viaggio di fine anno e iniziare così il 2018 nel migliore dei modi con uno di questi tour prenotabili direttamente sul sito” ha spiegato infatti Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. Ma quali sono quindi le 5 mete perfette per il Capodanno 2018?