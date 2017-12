Capodanno 2018 a Londra: le destinazioni perfette per i fan della Royal Family

Siete ancora indecisi su come trascorrere Capodanno 2018? Quest’oggi vi suggeriamo Londra, indiscussa capitale del divertimento ma soprattutto meta perfetta per tutti i fan della Royal Family. E’ proprio British Airways, infatti, a svelare le principali attrazioni londinesi che si preparano ad accogliere i turisti (e non solo) che trascorreranno l’ultima notte dell’anno nella City…

Come già anticipato, è stato un anno speciale per la Corona inglese. Ma non solo: anche il 2018 si prospetta un anno dalle grandi novità. In primavera, infatti, è prevista la nascita del terzogenito di Kate Middleton e il Principe William mentre il mese di maggio vedrà il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle. Per vivere la magia che ruota attorno alla famiglia reale inglese, British Airways ha selezionato sette mete da non farsi scappare assolutamente…

1. Scoprire la location dello storico “Sì” – Il principe Harry e Meghan si sposeranno il prossimo 19 maggio alla St George’s Chapel, nel Castello di Windsor. Blindatissimo durante il grande giorno, si potrà visitare prima e dopo con la possibilità di prenotare in anticipo. I visitatori del verde sobborgo di Londra possono esplorare le zone che Harry e Meghan percorreranno nel loro giorno speciale, con un tour del castello più antico e più grande del mondo. Inoltre di sabato o di domenica è possibile avvistare Sua Maestà la Regina che è solita trascorrere il fine settimana in questa splendida cornice;

2. Una visita all’appartamento reale – Il principe Harry e Meghan si trasferiranno a Kensington Palace, il che significa che entrambi i principi e le loro famiglie saranno vicini di casa. I fan reali possono visitare una parte del Palazzo, situato nella zona ovest di Londra, che dispone di grandi sale e custodisce opere d’arte storiche. L’edificio ospita anche una mostra dedicata agli abiti della principessa Diana degli anni ’80 e ’90 chiamata Diana: Her Fashion Story;

3. Recarsi a Buckingham Palace – La residenza reale è un must per i fan della famiglia più famosa d’Inghilterra. Se il vessillo reale sventola alto, significa che la Regina è a casa e molto probabilmente impegnata nei preparativi delle celebrazioni familiari che si terranno nei prossimi mesi. Intorno alle 11, ogni giorno, si può assistere al celeberrimo Cambio della guardia; prenotando una visita, invece, si spalancano le porte delle State Rooms (Sale di Stato) – che includono la Sala del Trono, dove nel 2011 il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno posato per il servizio fotografico ufficiale del loro matrimonio;

4. Visita all’abbazia di Westminster – Oltre due miliardi di persone hanno assistito al matrimonio di William e Kate nella storica abbazia di Westminster nel 2011. Visitando questo luogo sembrerà di rivivere i magici istanti di quel grande giorno. L’abbazia è un edificio di grande pregio oltre che una delle attrazioni turistiche più popolari di Londra. Camminare verso l’altare come Kate farà sentire tutte le donne principesse per un giorno;

5. Ammirare il ritratto di Kate – Alla National Portrait Gallery si può trovare il primo ritratto dipinto della Duchessa di Cambridge ad opera dell’artista Paul Emsley, che è attualmente in mostra nella Sala 39: un pezzo incredibile da osservare molto attentamente e da vicino. Altri ritratti reali in mostra includono Sua Maestà la Regina e il Principe Filippo che celebrano il loro anniversario;

6. Shopping da principesse a West London – Sia la Duchessa di Cambridge che Meghan Markle sono clienti affezionate dello shopping su Chelsea’s King’s Road, dove si trovano le boutique di numerosi stilisti. La Duchessa di Cambridge è stata avvistata mentre comprava vestiti e accessori per bambini prima della nascita di George, quindi sarà facile incrociarla anche nei prossimi mesi. Famosa è la culla di vimini blu di Moses che ha comprato da Blue Almonds in Walton Street; sempre sulla stessa via un altro punto di riferimento reale è il negozio di arredamento per bambini Dragons;

7. In posa con i Reali – A chi non piacerebbe essere tra gli amici degli sposi e nelle foto di famiglia al prossimo matrimonio reale? Purtroppo è un privilegio riservato ai selezionatissimi ospiti nella lista degli invitati. Ma si può rimediare con una visita al Madame Tussauds, posando accanto al principe Harry, al duca e alla duchessa di Cambridge, a Sua Maestà la regina, al principe Carlo e molti altri. La foto accanto alle loro statue è di rito: un tipico ricordo del viaggio londinese. Inoltre, è un ottimo modo per ingannare gli amici sui social media, anche se non hanno ancora realizzato una statua di Meghan Markle!