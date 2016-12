Capodanno 2017: musei gratis in Italia per la #Domenicalmuseo

Sarà un Capodanno 2017 all’insegna della cultura quello proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che, anche con l’arrivo del nuovo anno, ripropone la #Domenicalmuseo. Anche l’1 gennaio, come le successive prime domeniche del mese, sarà quindi possibile visitare gratis i musei e le aree archeologiche statali disseminati su tutta la nostra Penisola.

Musei gratis a Capodanno 2017 a Milano, Torino, Firenze, Roma e in tutte le città italiane; vi segnaliamo allora alcune delle mete da non lasciarsi sfuggire per trascorrere il primo giorno dell’anno visitando alcune delle bellezze italiane che tutto il mondo ci invidia. Partiamo quindi dalla Capitale dove, tra gli altri, sarà possibile visitare gratis l’Anfiteatro Flavio ma anche la Domus Aurea o la Fonte di Anna Perenna.

Capodanno 2017 e musei gratis anche a Firenze dove, in particolare, sarà possibile visitare la celebre Galleria degli Uffizi ma anche Palazzo Pitti e annesso Giardino di Boboli o il Museo delle Cappelle Medicee. A Milano si potrà visitare gratuitamente il Cenacolo Vinciano, i Musei del Castello Sforzesco ma anche l’Acquario Civico. Terminiamo quindi con Torino, una delle città più misteriose e affascinanti d’Italia: in centro città sarà possibile visitare gratis i Musei Reali e la Villa della Regina mentre, spostandosi di qualche chilometro, sarà possibile entrare gratuitamente anche al Castello Ducale di Agliè o alla Città Romana – Area Archeologica di Industria.

Quelli che vi abbiamo portato, però, sono solo alcuni esempi delle aperture gratuite in occasione della #Domenicalmuseo che si svolgerà a Capodanno 2017: per l’elenco di tutti i musei e le aree archeologiche che sarà possibile visitare gratuitamente consultare il sito www.beniculturali.it/domenicalmuseo.