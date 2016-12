Capodanno 2017 last minute: 3 idee per accogliere il nuovo anno con stile

Capodanno 2017 è alle porte e voi non avete ancora pensato a come festeggiarlo? Ecco tre idee last minute originali e chic che vi garantiranno una serata indimenticabile. Volete farvi coccolare in una location esclusiva, magari in dolce compagnia? Sono tantissime le terme che offrono pacchetti – anche last minute – per festeggiare in intimità, fra massaggi, cocktail, saune e piscine bollenti immerse in paesaggi innevati, la notte di San Silvestro. Il consiglio per dare un plus a quest’esperienza è scegliere una location di montagna.

Passiamo a un’altra idea: a Capodanno è un fiorire di concerti che accompagnano la notte del 31 dicembre. Se non siete tipi da concerto in piazza potete optare per i tanti concerti, distribuiti in tutta Italia, di musica classica. Spesso si tengono presso antiche chiese, suggestive piazze – come quello in Piazza della Signoria a Firenze – musei e teatri.

Ultima opzione, proprio da cogliere ora, è un viaggio last second. Non avevate messo in conto di partire ma l’idea di lasciare tutto all’ultimo secondo è incredibilmente affascinante. Ci sono tanti resort di lusso che propongono offerte dell’ultimo secondo…provate a dare un’occhiata.