Capodanno 2017: concerti in piazza, ecco i migliori per una notte magica

Anche questo Capodanno 2017 i migliori artisti nostrani vi traghetteranno durante il countdown attraverso dei concerti allestiti nelle più belle e scenografiche piazze italiane. Iniziamo proprio da Piazza Duomo, che da tradizione ospita con le sue magnifiche luminarie, anche grandi voci: quest’anno sarà il calore del timbro di Mario Biondi, in compagnia di Annalisa, a portare i milanesi verso il 2017.

Restando in Lombardia, nella bella Mantova salirà sul palco Daniele Silvestri con gli Acrobati, a Torino, nella cornice di piazza San Carlo, gioca in casa Samuel dei Subsonica – insieme a Ensi e Niagara – mentre il countdown esploderà sulle note dei Planet Funk. A Rimini, in Piazza Fellini, risuonerà la voce di Francesco Renga; a Civitanova Marche è la notte di Gigi D’Alessio & Friends che canteranno per raccogliere fondi per i terremotati: Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Raf, Michele Zarrillo, Giovanni Caccamo, Sergio Sylvestre e molti altri saliranno su palco, l’evento sarà trasmesso anche in diretta tv.

Roma, quest’anno vede saltare il classico concertone, mentre Firenze offre una serie di eventi per tutti i palati: da Marco Mengoni in Piazza Michelangelo al tradizionale concerto di musica classica con l’orchestra da camera Toscana in piazza della Signoria. In piazza del Plebiscito a Napoli, sul palco saliranno: Stadio, Tiromancino, Clementino, Franco Ricciardi, Valerio Jovine e Giulia Luzi.