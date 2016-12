Capodanno 2017 cenone con Cracco a Venezia: luxury experience

Per chi desidera un Capodanno di vero lusso per accogliere questo 2017 non potrà non essere tentato dalla strepitosa proposta dello chef Carlo Cracco. Si tratta di una vera e propria esperienza stellare e la location aiuta particolarmente. Un dinner show organizzato per il 31 dicembre nella storica Torre Porta Nuova dell’Arsenale di Venezia.

Si tratta di un party esclusivo, ormai quasi esaurito, da soli 60 coperti a 1.500 euro a testa. Il menu è curato dallo chef stellato del momento: Carlo Cracco. Non soltanto eccellenza in tavola, bensì un vero e proprio cerimoniale da favola.

Gli ospiti saranno accompagnati con motoscafo, avranno a disposizione un hostess personale, a deliziarli saranno le acrobazie e le danze di ballerine e cantanti della Nuart Events Show Company. Ciliegina sulla torta il giro in gondola in Laguna dopo la mezzanotte con champagne e musica a bordo, con un countdown privè verso il 2017 con sottofondo musicale selezionato fra le migliori dj set internazionali.