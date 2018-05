Capelli tendenze primavera-estate 2018: le pettinature più trendy del momento

Capelli tendenze primavera-estate 2018: quali sono i tagli di capelli più trendy della calda stagione? Certamente un hairstyle più fresco, con tagli cool e colori caldi. I modelli di riferimento, come sempre, sono le star del piccolo e grande schermo, nostrane e non. Sono loro a dettar moda e ad essere copiate dalle donne di tutto il mondo. Una cosa è certa: è tornato un grande classico, il bob. Caschetto corto e di media lunghezza, con o senza frangia. Sì a look semplici e facilmente realizzabili. L’effetto ‘spettinato’ a media lunghezza, gestibile da chiunque, e la coda bassa. Sì alle onde morbide, come asciugate dal vento.

Per chi ha i capelli lunghi e non vuole saperne di darci un taglio, lo styling must del momento è la coda bassa. Una pettinatura sofisticata ed elegante che mette in risalto i lineamenti del viso. Chi invece porta la media lunghezza, alle spalle, può optare per il wild hair, capello selvaggio, lasciando che la chioma assuma una piega casuale. Capelli lunghi o corti, le onde sono estremamente wild o appena accennate, e incorniciano il viso. I colori vanno dal miele-nocciola al castano più scuro con riflessi rame o in altre nuances naturali. C’è poi il wet effecy (effetto bagnato), styling già presente nella scorsa stagione ma decisamente più dominante in questa primavera e a breve nella prossima estate. Un look che incornicia volto e collo, perfetto per le calde serate estive.

Il bob, poi, meglio ancora se con frangetta, è tra i tagli più trendy. Una pettinatura sensuale e senza tempo. Bella Hadid, ad esempio, lo scelto con frangia, morbido, con le punte rivolte verso l’interno. Ma si può optare anche il Pixie Cut con ciuffo, un caschetto molto corto, molto rock e glamour. Altro trend da seguire è la frangia. Sfilata o più piena, in capigliature corte e medie ma anche per coloro che hanno tanti capelli. Ne rappresenta un affascinante esempio la splendida Dakota Johnson nella saga di ’50 sfumature’ con il suo extra liscio con frangia importante.