Capelli tendenze 2017: i 5 trend irrinunciabili

Quali sono le tendenze 2017 in fatto di capelli? Quali le acconciature e le nuance perfette per essere trendy? Dopo avervi presentato l’Ob Swag, che spadroneggerà nei prossimi mesi è tempo di riassumere i trend più significativi che ci aspettano, ispirandoci anche ai recenti look da passerella e ai diktat degli stilisti.

Ha dominato ovunque la treccia: attenzione però, quella a spina di pesce. Sul web è un vero boom di ricerche di tutorial che insegnino a realizzarle. Valentino ha invece proposto una rilettura storica della treccia, con echi preraffaelliti, morbida e scarmigliata. L’altra acconciatura che si conferma un must del 2017 è lo chignon; amatissimo dalle giovani con quell’effetto di “fatto al volo” alto sulla testa oppure – più elegante e adatto a tutte le età – basso e morbido. Per chi vuole davvero osare può ispirarsi a Marc Jacobs che ha proposto teste voluminose e coloratissime con cascate di rasta.

I tagli perfetti saranno quelli scalati, domina ancora il bob che verrà proposto in varie declinazioni: corto o che accarezzi le spalle. D’ispirazione le acconciature degli anni ’70 – ’80; non si disdegneranno volumi scalati e frange piene. Il 2017 non è l’anno del capello lungo, anche se alcuni stilisti fra cui Versace l’hanno proposto valorizzando il liscio perfetto e lucido, indicandolo come esempio intramontabile di eleganza.