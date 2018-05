Capelli estate 2018: Eslabondexx presenta la nuova linea di prodotti, eccola

Eslabondexx, il brand trend-tech di hairstyling che detta le tendenze tecnologiche e stilistiche nei saloni di tutto il mondo, propone la sua nuova linea. Eslabondexx esprime uno stile di vita contemporaneo in cui la ricerca delle tendenze di design, moda e arte convive con le tecnologie cosmetiche più all’avanguardia nel settore. Le parole d’ordine della nuova linea di prodotti per la cura dei capelli sono protezione e stile. Si chiama Eslabondexx Protective Styling ed è stata realizzare per coccolare e proteggere i capelli durante il periodo estivo e sempre con stile!

Estate è sinonimo di sole, mare, divertimento ed è anche il momento perfetto per sfoggiare le acconciature più alla moda: che sia al mare o in piscina, durante l’estate i capelli sono inevitabilmente sottoposti a stress e rischiano di rovinarsi e di apparire spenti e disidratati. Come trovare quindi il giusto equilibrio tra stile e benessere della chioma? Con l’innovativa linea Protective Styling di Eslabondexx, che protegge i capelli e ci consente comunque di sfoggiare sempre un look trendy. Eslabondexx Protective Styling offre infatti una gamma di prodotti di hairstyling pensata per creare look fantasiosi ed originali, senza sacrificare nulla in fatto di protezione, bellezza e longevità del capello. Ciò è possibile in virtù della nuova tecnologia ‘Nio-Protect Technology’, che assicura risultati professionali e una protezione massima grazie al niosoma, un innovativo sistema di rilascio che favorisce l’assorbimento del prodotto e dei suoi principi attivi in profondità fino alla corteccia del capello.

I prodotti Eslabondexx Protective Styling permettono di ottenere acconciature dall’effetto WOW, hairstyle alla moda e personalizzati. Sono trattamenti esclusivi che offrono infinite possibilità per rinnovare la propria personalità in modo originale e realizzare così i look più trendy e stravaganti, ma anche quelli eleganti e rigorosi. Ecco i prodotti della linea estate 2018:

– Multi-Target Milk– Latte spray nutriente

Il latte spray nutriente di Eslabondexx Protective Styling è indicato per tutti i tipi di capelli. Infatti grazie alla sua speciale formula, rinforza i capelli fornendo idratazione, lucentezza e protezione dagli agenti esterni. Ideale quindi nella stagione estiva, quando la chioma rimane a lungo sotto il sole oppure subisce frequenti lavaggi. Il prodotto perfetto da utilizzare sia in città che in vacanza.

Formato 150ml – €17,50

– Sea Salt Spray – Spray texturizzante a base di sale marino

Lo spray per capelli texturizzante di Eslabondexx Protective Styling è arricchito con sale marino e principi attivi protettivi e idratanti. Grazie alla sua speciale formulazione è possibile creare splendidi look moderni, voluminosi e spettinati. Il suo utilizzo permette di sfoggiare straordinarie “beach waves” dall’effetto naturale che faranno sentire in vacanza anche chi è ancora in ufficio.

Formato 100ml – €14,00. La gamma Eslabondexx Protective Styling è composta in totale da 12 prodotti pensati per proteggere e valorizzare ogni tipo di capello ed esigenza. La nuova linea hairstyling di Eslabondexx vanta anche un packaging estremamente glamour che è il risultato della fusione tra design moderno e le più avanzate tecnologie. Per ogni altra informazione visitare il sito ufficiale www.eslabondexx.com