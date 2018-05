Cantine Aperte 2018 date, a Monte delle Vigne arriva il gusto di Parma

È un incontro di eccellenze. La 26° edizione di Cantine Aperte offre lo spunto per l’abbraccio tra un’esperienza unica nel terroir di Monte delle Vigne a Ozzano Taro (PR), i salumi dell’Antica Corte Pallavicina e i formaggi di Silvano Romani.

Cantine Aperte 2018 a Parma

Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018, l’azienda enologica parmigiana, tra le fondatrici del Movimento Turismo del Vino, spalanca la propria fabbrica dei sogni a chiunque abbia il desiderio di calarsi in un’avventura multisensoriale diretta al cuore e all’origine della produzione di etichette come Nabucco e dei simboli della famosa Lambrusco Experience, come I Salici o I Calanchi. Dalle 11.00 alle 20.00 di entrambi i giorni, appassionati e curiosi potranno approfittare di tre turni di visite guidate alle 11.00, alle 15.00 e alle 17.00, per avventurarsi nella tradizionale passeggiata tra i vigneti e insinuarsi nel mondo della cantina e della barricaia, con degustazioni verticali finali abbinate alla selezione di formaggi Silvano Romani e di salumi Spigaroli.

Cantine Aperte 2018 programma

La data del 27 maggio sarà infatti solo la prima di una lunga serie di incontri con la cucina dei fratelli Spigaroli, destinata a protrarsi per tutta l’estate. Sia la formula del buffet a pranzo che quella serale con servizio al tavolo e riflettori puntati sul Culatello dell’Antica Corte Pallavicina, si ripeteranno ogni domenica di giugno e luglio, insieme ad una vera e propria wine experience. Ci sarà la possibilità di acquistare e degustare più annate di Nabucco, Callas o Cabernet Franc per scoprire quanto un vino può raccontare del momento evolutivo più importante e facendo della cantina di Ozzano Taro un’isola del gusto in cui rifugiarsi per trovare riparo dal caldo ma soprattutto dalla banalità enogastronomica. Nella giornata di domenica 27 maggio, la manifestazione si arricchirà inoltre del suono della live music nelle vigne, in programma dalle ore 18.30.