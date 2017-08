Cannes Yachting Festival 2017: date e info della nuova edizione

E’ tutto pronto per la nuova edizione del Cannes Yachting Festival, il più grande salone nautico di tutta Europa. Come tradizione, anche durante il prossimo mese di settembre, Cannes ospiterà una delle kermesse più esclusive ed eleganti del Vecchio Continente.

A partire dal 1977, ogni anno il grande protagonista del mese di settembre è il Cannes Yachting Festival, il salone nautico più esclusivo, lussuoso ed elegante di tutto il continente europeo. L’appuntamento per quest’anno è dal 12 al 17 settembre 2017, giornate durante le quali espositori e visitatori si daranno appuntamento nei due magnifici porti della Riviera Francese: Il Vieux Port e il Port Pierre Canto. Il pubblico e gli amanti del settore avranno quindi modo di ammirare circa 600 imbarcazioni esposte in acqua e a terra: tra queste, un centinaio verranno presentate in anteprima mondiale. Non mancheranno le uscite in mare proposte dai cantieri che permetteranno quindi ai nuovi clienti di provare i più bei yacht del mondo così da scegliere l’imbarcazione più consona alle proprie esigenze.

Insieme al Cannes Yachting Festival torna, per la seconda volta, la Luxury Gallery ovvero uno spazio dedicato al lusso, all’artigianato e all’art de vivre allestito negli spazi del Palazzo dei Festival. Lo spazio, come anticipato dal nome, è esclusivamente dedicato ai protagonisti del lusso nei settori dell’orologeria, della gioielleria, delle bevande alcoliche, della moda e degli accessori, della biancheria per la casa, dell’arredamento, dei mobili, del design, dell’arte, dei prodotti high-tech, dei servizi, ecc… La Luxury Gallery rappresenta quindi un punto d’incontro perfetto tra espositori e il pubblico fatto di visitatori ma anche professionisti del settore. Maggiori info e programma completo su www.cannesyachtingfestival.com.