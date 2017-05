Cannes 2017 Palma d’Oro a Loveless di Andrey Zvyagintsev, ecco tutti i premi

E’ stata da poco assegnata la Palma d’Oro a Cannes 2017, a trionfare è stato ‘Loveless – Senza amore’, del regista russo Andrey Zvyagintsev, già vincitore del Leone d’Oro a Venezia con ‘Il ritorno’. Un epilogo che in molti avevano già previsto, si tratta infatti di una delle pellicole che durante il concorso sono state fra le favorite.

La giuria, composta da Paolo Sorrentino, dalla regista tedesca Maren Ade, dalla regista e attrice francese Agnès Jaoui, dall’interprete cinese Fan Bingbing, da Will Smith, dall’attrice Jessica Chastain, dal regista coreano Park Chan-Wook e dal compositore Gabriel Yared è stata presieduta dal regista spagnolo Pedro Almodovar. A proposito del presidente di giuria, Almodovar, non è sfuggita la polemica che il cineasta ha ingaggiato contro le produzioni Netflix in concorso minacciando di non premiarle a causa della mancata distribuzione nelle sale cinematografiche.

La migliore attrice premiata al 70/mo festival di Cannes è stata Diane Kruger per il film In The Fade di Fatih Akin, il migliore attore è stato invece Joaquin Phoenix per il film You were never really here di Lynne Ramsay. La miglior regia è andata a Sofia Coppola per il film L’inganno, il Grand Prix del 70/mo festival di Cannes va a 120 battements par minute di Robin Campillo.