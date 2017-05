Cannes 2017: Monica Bellucci inaugura il Festival con un bacio sulla bocca appassionato

Monica Bellucci nei panni di madrina del Festival di Cannes 2017 ha fatto sentire la sua presenza già durante l’inaugurazione avvenuta ieri. L’attrice ha ballato un tango bollente, in onore del presidente di giuria Pedro Almodovar, con l’attore francese Alex Lutz. Monica ha concluso la danza sensualissima stampando un appassionato bacio sulla bocca a Lutz. “E’ il compleanno della maturità che è l’età delle creazioni artistiche migliori” ha asserito la diva.

“Prometto di essere soggettivo e passionale, prometto di consacrare anima e corpo a questo ruolo e non sarò solo. A Cannes fin dalla prima volta come spettatore, l’emozione dei film diventa parte di me e diventa parte dei miei film, spero che le opere che vedremo in questi giorni mi lasceranno dentro le stesse emozioni, ispirandomi e trovando posto nei miei film futuri ” queste le parole di Almodovar che avrà un gruppo di giurati al suo fianco di prima categoria: Paolo Sorrentino, Jessica Chastain, Maren Ade, Fan Bingbing, Park Chan Wook, Agnes Jaoui, Will Smith e Gabriel Yared.

Ad aprire ufficialmente l’edizione è stata la giovane attrice, recentemente vista in Planetarium a fianco di Natalie Portman, Lily Rose Depp. Se questo cognome vi è familiare non vi state sbagliando: si tratta proprio della figlia di Johnny Depp.