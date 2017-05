Cannes 2017: i migliori gioielli sfoggiati dalle star sul red carpet del Festival

Continua la 70esima edizione del Festival di Cannes che, ricordiamo, andrà in scena sino al 28 maggio 2017. Oltre ai grandi film in concorso, anche quest’anno sono le celebrities nazionali ed internazionali a richiamare su di sé l’attenzione. Da Julian Moore a Juliette Binoche, infatti, sono tante le star che hanno stupito il pubblico sia per i look sia per i gioielli indossati.

Quest’oggi vi mostreremo quindi in esclusiva alcuni dei migliori gioielli utilizzati dalle celebrities durante il Festival di Cannes 2017, in questo caso firmati Chopard.