Cani di lusso: ecco le 10 razze più pregiate e costose al mondo

Quali sono le razze di cani più costose del mondo? Ci sono esemplari che possono arrivare a costare davvero cifre importantissime per via del loro pedigree. Vi presentiamo 10 fra i cani più costosi e pregiati del pianeta: alcuni arrivano a sfiorare il valore di 2 milioni di euro. Partiamo dal Bull Dog inglese, apparentemente non è certo l’immaginario ideale di eleganza eppure per un cucciolo di razza pura si parte da 3mila dollari. Agli antipodi come figura c’è il magnifico Azawakh, levriero africano originario di una zona omonima; anche per questa razza il prezzo base è di 3mila dollari. Si arriva tranquillamente a 14mila dollari per un buon esemplare di Cavalier King Charles Spaniel, razza apprezzata anche dalla regina Elisabetta I.

Un bellissimo Samoyedo, con il suo candido mantello bianco e folto, originariamente cane da slitta, parte da 10mila dollari mentre a prezzo più abbordabile c’è la razza Akita, che si aggira intorno ai 5mila dollari. Probabilmente il più costoso del mondo, al momento, è il mastino tibetano: di dimensioni importanti e dall’aspetto leonino, un magnate cinese si è assicurato un esemplare pagandolo 1,6 milioni di dollari.

Löwchen è una razza poco nota, i cani che vi appartengono sono molto gioviali e amanti della compagnia umana: per averlo il costo medio è 8mila dollari; medesimo prezzo per assicurarsi il cane da difesa per eccellenza: il Rottweiler. Altre tre razze che si aggirano su quelle cifre? Il Canadian Eskimo, lo Yorkshire Terrier e l’ Egyptian Pharaoh Hound.