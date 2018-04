Cangiari donna Autunno Inverno 2018: le tendenze della prossima stagione

Ancora protagonista il disegno “a pitteja”, dell’antica tradizione di matrice bizantina, che da anni traccia la memoria rivivendo nei capi CANGIARI in chiave contemporanea. In questa capsule, la tessitura viene a tratti interrotta per essere poi ripresa con altro colore dalle abili mani delle tessitrici, creando un effetto “random”, che rende speciale e unico ogni capo.

Elementi di rottura, in linea col messaggio di cambiamento di cui il marchio si fa portatore sin dalla sua nascita, attraverso un percorso di moda etica a 360°. CANGIARI, oltre a valorizzare il recupero della tradizione della tessitura a mano, utilizza esclusivamente tessuti biologici certificati GOTS ed ha una filiera produttiva totalmente Made in Italy, che mette al centro il rispetto per l’ambiente e per la persona, con un’attenzione alle fasce più deboli

del proprio territorio.

Dal desiderio di benessere nel contatto con l’abito, inteso come seconda pelle, nascono i capi spalla e le ampie mantelle dalle linee morbide, studiate per favorire la libertà di movimento. Larghe pieghe per i pantaloni alla caviglia realizzati in fresco di lana bio, resi unici dal tessuto a mano che li dipinge di sfumature, da mostrare come un’opera d’arte. Maniche a trapezio per i top e tagli dritti per i gilet e i cappotti dalle diverse lunghezze, stringati da

cinture con rifiniture artigianali, protagoniste dell’originale proposta di stile del brand.